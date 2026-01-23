Cagliari, Kilicsoy su Immobile: "È fortissimo, mi ha fatto crescere tanto"
23.01.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2026
Lunga intervista ai taccuini de Il Corriere dello Sport per Semih Kilicsoy, attaccante del Cagliari arrivato quest'estate dal Besiktas. Proprio in Turchia l'anno scorso ha avuto come compagno d'attacco Ciro Immobile, ex centravanti della Lazio ora al Bologna.
Di seguito le parole del turco riguardo il rapporto con il vecchio capitano biancoceleste: "Immobile? Giocatore fortissimo. Averlo vicino mi ha fatto crescere tanto, mi sono trovato molto bene con lui anche a livello personale. Sarà un piacere incontrarlo di nuovo".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.