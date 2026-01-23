GOSSIP | Alice Campello e Morata, la rottura è certa: "Hanno avviato..."

23.01.2026 20:00 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
GOSSIP | Alice Campello e Morata, la rottura è certa: "Hanno avviato..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Alice Campello e Alvaro Morata si sono separati, questa volta la crisi non ha avuto un lieto fine come accaduto lo scorso anno. La coppia si è data una seconda possibilità, ma l'amore - come ha sottolineato l'influencer - a volte non basta. Il loro matrimonio è giunto a un punto di non ritorno e dalla Spagna fanno sapere che...> ALICE CAMPELLO E ALVARO MORATA <