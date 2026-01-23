Calciomercato Lazio | Reggiana, Motta non convocato per il Frosinone: le ultime
23.01.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Motta salta Frosinone - Reggiana. Il portiere, fin qui sempre titolare con i granata, non sarà a disposizione di mister Dionigi per la sfida contro la capolista di Serie B. Il classe 2005, infatti, è molto vicino alla Lazio, che l'ha individuato come sostituto di Christos Mandas, diretto al Bournemouth. Di seguito l'elenco completo.
12 Seculin, 21 Saro, 22 Enza, 2 Papetti, 3 Bozzolan, 4 Rozzio, 6 Vallarelli, 8 Charlys, 9 Novakovich, 10 Bozhanaj, 11 Gondo, 14 Quaranta, 15 Suarez, 16 Reinhart, 17 Libutti, 23 Rover, 27 Pavanti, 33 Tripaldelli, 44 Mendicino, 57 Belardinelli, 80 Gyrma, 90 Portanova, 93 Lambourde.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.