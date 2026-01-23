Cucchi preoccupato per il futuro della Lazio: "Comunicato inverosimile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Il clima in casa Lazio è teso, la situazione è complicata e non solo nello spogliatoio. La protesta dei tifosi va avanti da mesi, ma non sembra scalfire minimamente il presidente Lotito che persevera e prosegue sulla propria linea. All'ennesima dichiarazione forte da parte del patron, i sostenitori hanno deciso di rafforzare ancora di più la loro posizione prendendo una decisione netta in merito alla sfida col Genoa.

Al comunicato del tifo organizzato ha fatto seguito quello della società che ha alimentato il dissenso e la rabbia dell'ambiente. Lo ha commentato così, via social, il giornalista e tifoso Riccardo Cucchi che si è mostrato molto preoccupato: "Il comunicato della Lazio. È inverosimile. La società è in confusione, Lotito è contro tutti, la squadra è indebolita e smarrita, Sarri è solo e i tifosi organizzati vogliono che si diserti lo stadio. Ma chi penserà alla #Lazio da qui alla fine?".

