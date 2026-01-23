Como, Fabregas rivela: "Avevo parlato con Baroni alla Lazio e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha presentato la gara contro il Torino di Baroni tornando anche sulla vittoria contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Alle 2 di notte come tutti gli allenatori del mondo riguardavo la partita, per le giocate offensive e difensive. Abbiamo software e applicazioni che ti agevolano, per capire cosa si può fare meglio e cosa è stato fatto bene. Mi piace comunque che ognuno la guardi alla sua maniera, sapendo cosa abbiamo preparato per quella partita. Poi di notte non posso dormire, tutte le giocate successe in partita sono fresche nella testa. Una cosa che mi fa divertire, mi piace quel momento in cui mi siedo da solo ad analizzare. Totalmente match analysis post-partita".

"Il Torino? Ha un allenatore (Baroni, ndr) che apprezzo molto. Da un po' non ci parlo, ma con la Lazio è andato a fare il corso e ho fatto un colloquio con lui. Mi sembra un grandissimo uomo, poi un grande allenatore con un'esperienza pazzesca. Ha lavorato in grandi società, sta facendo un buon lavoro con il Torino. Squadra molto esperta, con gente che conosciamo molto bene. Coco, Tameze, Ilkhan mi piace molto, Casadei italiano e giovane con tanta prospettiva, Vlasic... esperienza importante la loro, devono fare punti come noi. Dovremo fare una grandissima prestazione".