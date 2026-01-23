Lazio, ora la sfida al Lecce: squadra in partenza - VIDEO
23.01.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Tutti verso Lecce. La Lazio si prepara alla sfida contro i giallorossi di Di Francesco dopo la sconfitta contro il Como di lunedì. Su X, la società biancoceleste ha pubblicato il video della squadra in partenza. Nel gruppo di Sarri ci sono Romagnoli, Vecino e Basic; mancano invece Cataldi (squalificato), Rovella e Patric. Di seguito il filmato.
LECCE 🛫#LecceLazio#AvantiLazio pic.twitter.com/vvk3KdZy0W— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 23, 2026
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.