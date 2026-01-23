Lazio, ora la sfida al Lecce: squadra in partenza - VIDEO

23.01.2026 17:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Tutti verso Lecce. La Lazio si prepara alla sfida contro i giallorossi di Di Francesco dopo la sconfitta contro il Como di lunedì. Su X, la società biancoceleste ha pubblicato il video della squadra in partenza. Nel gruppo di Sarri ci sono Romagnoli, Vecino e Basic; mancano invece Cataldi (squalificato), Rovella e Patric. Di seguito il filmato.

