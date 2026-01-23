Lazio, De Paola contro Lotito: "Non ha potere sui tifosi"
23.01.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Per parlare del comunicato pubblicato dalla Lazio contro i tifosi, Paolo de Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole a riguardo e sull'operato del presidente Lotito.
"Lotito ha un potere assoluto sulla società, ma non sui tifosi. Chi non vuole andare a vedere una partita d'accordo con altri altri è libero di farlo. Il presidente non può impedire questa contestazione civile, lui non può intimorire e minacciare azioni legali. Il pubblico ha tutto il diritto di contestare ciò che non gli piace, presidente incluso"
