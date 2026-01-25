Lecce - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Provedel attento, Dia il peggiore
La Lazio pareggia contro il Lecce in una gara ampiamente alla sua portata. Contro i giallorossi, Zaccagni e compagni mantengono la porta inviolata, sì, ma non riescono neanche mai ad andare in gol. Una partita in cui nel primo tempo i biancocelesti non si rendono protagonisti neanche di un tiro. Era da 22 anni che il Lecce non chiudeva i primi 45' di gioco senza subire neanche un tentativo offensivo. La ripresa è leggermente migliore, con qualche timida occasione, ma al triplice fischio il risultato è ancora sullo 0-0.
Per quanto riguarda i singoli, bocciato ancora l'attacco, in particolar modo Dia e Cancellieri, che rimediano entrambi una grave insufficienza dai principali quotidiani sportivi. L'ex Salernitana, al rientro dalla Coppa d'Africa, aveva l'opportunità di farsi vedere per ritagliarsi uno spazio importante in assenza di Castellanos e con i tanti dubbi attorno a Noslin. Al contrario, si è reso protagonista della solita prestazione sottotono. I giocatori che, in una partita così opaca, ottengono più della sufficienza sono Romagnoli, alla sua ultima presenza in biancoceleste, e Provedel, attento sul tiro di Coulibaly e sulla punizione di Ramadani. Dopo aver letto le nostre pagelle, andiamo a vedere quelle dei principali quotidiani sportivi:
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6,5, Lazzari 5,5 (dal 28’ st Pellegrini 6), Gila 6, (dal 19 st Provstgaard 5,5), Romagnoli 6,5, Marusic 5, Basic 5, Vecino 5, (dal 19 st' Dele-Bashiru 5,5), Taylor 5, Cancellieri 4,5 (dal 36' st Isaksen SV), Dia 4,5 (dal 19' st Ratkov 5,5), Zaccagni 5,5, Sarri 6.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 7, Lazzari 6 (dal 28’ st Pellegrini 6), Gila 6, (dal 19 st Provstgaard 6), Romagnoli 6,5, Marusic 6, Basic 6, Vecino 5, (dal 19 st' Dele-Bashiru 6), Taylor 6, Cancellieri 5 (dal 36' st Isaksen 6), Dia 5 (dal 19' st Ratkov 5,5), Zaccagni 6, Sarri 6.
IL MESSAGGERO - Provedel 7, Lazzari 6 (dal 28’ st Pellegrini 6), Gila 6, (dal 19 st Provstgaard 6), Romagnoli 6,5, Marusic 5,5, Basic 5, Vecino 6, (dal 19 st' Dele-Bashiru 6), Taylor 5, Cancellieri 4,5 (dal 36' st Isaksen 6), Dia 4,5 (dal 19' st Ratkov 5,5), Zaccagni 6, Sarri 6.