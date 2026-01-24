Lazio, Marusic a Dazn: "Abbiamo fiducia in Sarri. Romagnoli? Mi ha detto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Adam Marusic, uno dei leader dello spogliatoio biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match del Via del Mare contro il Lecce. Ecco di seguito le sue parole.

“Momento molto difficile ma dobbiamo restare uniti e positivi per uscire da questa situazione. Nel primo tempo non siamo entrati bene, abbiamo sbagliato tanti palloni. Un punto con clean sheet, unica cosa positiva, dobbiamo lavorare ancora tanto. Non dobbiamo cercare alibi, siamo professionisti e dobbiamo dare tutto per questa maglia, finché sarò qui sarà così sicuramente. Romagnoli? Mi ha detto che era concentrato sulla partita, poi sul resto vediamo nei prossimi giorni cosa decide la società. Cos’è Sarri per noi? Abbiamo fiducia in lui, tutti dobbiamo credere in quel che stiamo facendo e continuare ad andare avanti”.