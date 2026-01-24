Bucciantini: "Alla Lazio hanno tolto energie, in questi giorni..."
Bucciantini, nell'immediato post partita di Lazio - Lecce, ha commentato il pareggio al Via del Mare soffermandosi in particolare sulla prestazione dei biancocelesti al netto del momento che stanno vivendo. Le sue considerazioni: "Il Lecce è riuscito a stare più vicino all’area della Lazio, l’occasione la Lazio l’ha avuta all’ultimo. Sono due squadre in difficoltà che a volte si trasformano in paura, se non hai giocatori che la risolvono pervade tutti. Oggi si è vista la differenza, il Lecce sa cosa fare. Il problema della Lazio è capire cosa fare in campionato, questi giorni hanno tolto uno sfondo alla Lazio. Energie. Detto questo si vede che la Lazio è una squadra organizzata soprattutto in difesa".
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.