Non solo Romagnoli, anche Mandas lascia la Lazio: tutti i dettagli
25.01.2026 00:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Sarri ne perde due in un colpo solo. Non solo Romagnoli, anche Mandas lascia la Lazio. Come vi abbiamo raccontato, il greco andrà al Bournemouth in prestito oneroso con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dopo aver salutato tutta la squadra il portiere partirà nella giornata di domenica alla volta dell'Inghilterra per iniziare la sua nuova avventura in Premier League.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.