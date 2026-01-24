Lazio, Romagnoli commosso saluta i tifosi - GALLERY

Dopo la partita di Lecce, il difensore biancoceleste è andato sotto il settore dei tifosi della Lazio visibilmente commosso...

Quando nel 2022 è arrivato finalmente alla Lazio probabilmente si aspettava e sperava di chiudere la carriera con la maglia della squadra che tifava da bambino. Il calcio, però, spesso non segue una linea dritta e coerente. Alessio Romagnoli sembra prossimo a lasciare la Lazio. Il futuro del difensore biancoceleste sembra segnato col trasferimento in Qatar all'Al-Sadd che potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni.

Il numero 13 biancoceleste ha giocato a Lecce dopo una settimana difficile e ha guidato la difesa delle aquile verso l'undicesimo clean sheet stagionale. Al termine del match il calciatore è andato sotto il settore riservato ai tifosi biancocelesti e ha salutato tutti visibilmente commosso con la mano sul cuore. Un atteggiamento che sembra ufficializzare l'addio un po' come accaduto qualche giorno fa con Matteo Guendouzi all'Olimpico dopo Lazio - Fiorentina.

L'operazione non è ancora ufficiale anche se l'atteggiamento di Romagnoli e dei compagni, che sono rimasti indietro lasciando gli applausi dei tifosi al centrale, non sembrano lasciare dubbi. Nei prossimi giorni si capirà di più, ma la sensazione sembra quella di un addio.