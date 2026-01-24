Lazio, primo tempo senza tiri contro il Lecce: con Sarri non era mai successo
24.01.2026 21:42 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Zero, zero, zero. Zero tiri, zero in porta, zero di expected goals. Sono questi i dati della Lazio dopo il primo tempo contro il Lecce, che invece ha calciato sette volte verso Provedel (una volta nello specchio). I biancocelesti sono rimasti totalmente a secco: come raccontato da Dazn, con Maurizio Sarri in panchina non era mai successo. Allo stesso tempo, i salentini non affrontavano un avversario con queste statistiche dopo i primi 45 minuti da ben 22 anni (dal 2004).
