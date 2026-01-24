Lazio, Condò: "Nella faccia di Sarri ho visto l'incapacità di..."
24.01.2026 20:20 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Paolo Condò ha detto la sua sul momento che si sta vivendo in casa Lazio. Le sue parole nel pre partita di Lecce - Lazio: "C’è una situazione generale. Io non so e penso che neanche Sarri lo sappia, quanto sta lavorando per il presente dove il traguardo europeo è distante e quanto in prospettivo. La Lazio viene da un mercato bloccato in estate, i giocatori migliori sono ceduti. Qual è la prospettiva di questo club? Nella faccia di Sarri ho visto l’incapacità di rispondere a questa domanda".
