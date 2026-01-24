Lazio, Condò: "Nella faccia di Sarri ho visto l'incapacità di..."

24.01.2026 20:20 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio, Condò: "Nella faccia di Sarri ho visto l'incapacità di..."
TUTTOmercatoWEB.com

Paolo Condò ha detto la sua sul momento che si sta vivendo in casa Lazio. Le sue parole nel pre partita di Lecce - Lazio: "C’è una situazione generale. Io non so e penso che neanche Sarri lo sappia, quanto sta lavorando per il presente dove il traguardo europeo è distante e quanto in prospettivo. La Lazio viene da un mercato bloccato in estate, i giocatori migliori sono ceduti. Qual è la prospettiva di questo club? Nella faccia di Sarri ho visto l’incapacità di rispondere a questa domanda".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE