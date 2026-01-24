NEWS | Lutto per Roberto Baggio: è morta la mamma Matilde
24.01.2026
Lutto per Roberto Baggio per la scomparsa della mamma Matilde. A renderlo noto è proprio l’ex calciatore con un toccante messaggio di addio pubblicato sui social. L'ex calciatore e la mamma hanno sempre avuto un rapporto speciale come spesso ricordato dal Divin Codino: fu lei ad accompagnarlo al primo provino al Vicenza a 13 anni... <<< ROBERTO BAGGIO >>>
