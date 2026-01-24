RIVIVI DIRETTA - Lazio Women - Fiorentina 3-0, triplice fischio: termina la sfida
Serie A Women Athora | 11ª giornata
Sabato 24 gennaio 2025, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO-FIORENTINA 3-0: 29' Goldoni (L), 36' Piemonte (L); Curmark (F)
LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Durante; Baltrip Reyes (68' Mesjazs), Connolly, D`Auria; Monnecchi (79' Cafferata), Goldoni, Simonetti (68' Martin), Oliviero; Visentin, Le Bihan (57' Benoit); Piemonte (79' Cesarini). A disp.: Karresmaa, Martin. All.: Gianluca Grassadonia
FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Orsi (61' Woldvik), Van Der Zanden, Faerge (69' Filangeri), Johansen; Severini (61' Tryggvadottir), Curmark, Cherubini (69' Wijnants); Bredgaard, Omarsdottir, Janogy. A disp.: Bettineschi, Cetinja, Tomassoni. All.: Pablo Piñones-Arce
Arbitro: Domenico Castellone (sez. Napoli); Assistenti: Giovanni Celestino - Andrea Galluzzo; Quarto Ufficiale: Alessio Amadei; Operatore FVS: Giuseppe Bosco
Ammonite: 27' Reyes (L), 60' Curmark (F), 66' Simonetti (L)
SECONDO TEMPO
90'+4' Triplice fischio: termina il match
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: 4' di recupero.
79' Sostituzione Lazio: esce Monnecchi e Piemonte, dentro Cafferata e Cesarini.
69' Cambio anche per la Fiorentina: escono Faerge e Cherubini, entrano Filangeri e Wijnants.
68' Sostituzione Lazio: fuori Simonetti e Reyes, dentro Martin e Mesjazs.
66' Ammonita Simonetti.
61' Sostituzione Fiorentina: fuori Orsi e Severini, dentro Woldvik e Tryggvadottir.
61' GOOOOOOOOOL! Cross di Oliviero per Visentin, sulla conclusione c'è la deviazione di Curmark che la mette in porta. Le biancocelesti si portano avanti con un autogol della giocatrice viola.
60' Ammonita Curmark.
57' Sostituzione Lazio: fuori Le Bihan, dentro Benoit.
46' Inizia la ripresa: nessun cambio
PRIMO TEMPO
45' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 3' di recupero.
36' GOOOOOOOOOOOOL! Piemonte firma il raddoppio con una diagonale vincente. è l'ottavo gol in campionato per la biancoceleste.
34' Di nuovo Lazio in pressione con la Fiorentina che fa fatica a uscire dalla propria metà campo.
29' GOOOOOOOOOOL! Pressione altissima della Lazio che trova il gol del vantaggio con Goldoni, assist al bacio di Oliviero. La centrocampista di testa beffa Fiskerstrand sul secondo palo.
28' Prova la magia Piemonte, dopo aver visto Fiskerstrand fuori la porta cerca la conclusione da centrocampo ma non trova lo specchio.
27' Ammonita Baltrip Reyes per un fallo su Janogy.
23' Dalla bandierina si presenta Le Bihan, cross in area per Piemonte che prova la conclusione di testa ma non centra la porta.
23' Recupero alto di Simonetti che calcia col mancino, Van Der Zanden la devia in angolo.
10' Grande assist di Le Bihan per Visentin che però spara alto.
7' Dal dischetto Severini, Durante para. Sulla respinta ci riprova la Fiorentina ma il portiere biancoceleste allontana ancora.
6' Calcio di rigore per la Fiorentina, Reyes ha commesso fallo su Severini.
1' Occasione per la Fiorentina con Janogy, mancino velenoso. Durante respinge, ma regala un angolo.
1' Fischia l'arbitro: inizia il match
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Fiorentina, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 15:00 col fischio d'inizio.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.