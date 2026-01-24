Lazio, Nela contro Lotito: "Dilettanti allo sbaraglio. Non c'è niente, è una follia..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel programma 'Il Tribunale delle Romane' su Rete Oro, l'ex difensore della Roma Sebino Nela ha parlato della situazione che sta vivendo la Lazio e della gestione del presidente Lotito, soffermandosi anche sulla cessione di Romagnoli all'Al Sadd. Di seguito le sue parole.

"Lazio? Vorrei dire dilettanti allo sbaraglio, questa è la dimostrazione che non c'è un progetto, non c'è niente. Mi sembra la classica situazione dove si dice: 'Sai che c'è, siamo partiti per arrivare in Champions però sta andando come sta andando, allora vendiamo tutti'. Ragazzi, questa è una follia. E poi, se Lotito vuole togliersi di dosso anche qualche peso, un giocatore come Romagnoli non lo puoi dare via, perché comunque è un ragazzo che dentro lo spogliatoio parla, è un leader, conosce la piazza".

"Il presidente e il direttore sportivo cosa vogliono fare di questa squadra? Lo sanno solo loro, io non dico niente, ma mi sembra che tutte le cose che stanno accadendo vadano proprio in direzione opposta al pensiero di tutti, anche di chi non è laziale. Si capisce veramente poco. Il padrone è il padrone, ma i padroni tante volte sbagliano e scendono anche a compromessi. Qua invece mi sembra scontro totale, un menefreghismo nei confronti di tutti. Poi, di che cosa ti lamenti? Che la gente non va allo stadio e che fischia? Anche l'allenatore... Mi aspettavo le sue dimissioni".