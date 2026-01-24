Lecce - Lazio, le probabili formazioni: Romagnoli c'è, dubbio in attacco

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la sconfitta contro il Como, la Lazio si sposta al Via del Mare per affrontare il Lecce. Sarri non avrà a disposizione Cataldi, squalificato dopo l'ammonizione rimediata all'Olimpico (era diffidato). Mancherà anche Patric, ancora fermo per una lesione al polpaccio. Romagnoli si è allenato in gruppo ed è con la squadra: giocherà dall'inizio la sua ultima partita in biancoceleste in coppia con Gila, dopo di che partirà per il Qatar. Come terzini ci saranno ancora Marusic e Pellegrini, di fronte a Provedel in porta. A centrocampo è convocato Basic: sostituirà lo squalificato Cataldi in regia, anche perché mancherà Rovella (affaticato). Le altre due maglie sono di Taylor e di uno tra Vecino (recuperato) e Belahyane. Dalla Coppa d'Africa è rientrato Dia, è in ballottaggio con Noslin e Ratkov per il posto al centro del tridente. Il serbo parte avanti, con Zaccagni a sinistra e Cancellieri (più di Isaksen) a destra.

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Stulić, Pierotti. All.: Di Francesco.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Basic, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Nuno Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Isaksen, Pedro, Noslin, Dia. All.: Sarri.