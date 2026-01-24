Calciomercato Lazio | Nuovo nome per l'attacco: spunta Ilenikhena del Monaco
24.01.2026 09:15 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il nuovo rinforzo per il reparto offensivo biancoceleste potrebbe arrivare dalla Francia. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio starebbe puntando George Ilenikhena, attaccante nigeriano classe 2006 del Monaco.
Il suo nome viene considerato più pronto rispetto a quelli di Shaqueel Van Persie del Feyenoord e di Augustin Roberto del River Plate, anche loro seguiti dalla Lazio.
Nonostante la giovane età, il diciannovenne vanta già 50 presenze con la maglia del Monaco. Il club francese lo ha acquistato dall'Anversa, in Belgio, dove già da giovanissimo era considerato un predestinato e già giocava in prima squadra all'età di sedici anni.