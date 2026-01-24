Calciomercato Lazio | Sapori d'Olanda: per l'attacco piace Van Persie

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Talent room è a lavoro. Nonostante tutto il caos di questi giorni, tra querelle Romagnoli e scontro con la tifoseria biancoceleste, la Lazio ha un mercato da portare a termine. "The Show Must Go On" direbbero i Queen.

C'è una rosa da rinforzare, serve sostituire i partenti (e non solo). Dopo la partita di oggi contro il Lecce, la sensazione è che ci sarà uno scatto sul mercato, soprattutto perché al ritorno dal Via del Mare sia Mandas che Romagnoli partiranno rispettivamente alla volta della Premier League (firmerà con il Bournemouth) e del Qatar (sarà un nuovo giocatore dell'Al-Sadd di Mancini).

In porta arriverà Motta, giovane portiere della Reggiana. In difesa, si valutano diversi profili, tra cui Gaspar proprio del Lecce. L'attacco, però, è il vero rebus, si cerca un profilo giovane da plasmare. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Shaqueel Van Persie, attaccante classe 2006, figlio di Robin.

Van Persie Jr. gioca nel Feyenoord, club con cui la Lazio ha trattato la mezzala Timber, e viene allenato proprio dal padre. Nell'ultima partita contro lo Sparta Rotterdam, è stato autore di due gol (di tacco e in rovesciata). Papà Robin l’ha lanciato sul 3-1 per lo Sparta, il Feyenoord ha acciuffatto il 3-3, ma ha poi perso 4-3. Il nome va monitorato, Taylor potrebbe non essere l'unico olandese a sbarcare a Formello durante questa finestra di calciomercato.