Lazio - Milan, Zaccagni lascia il campo: la fascia da capitano passa a Patric
15.03.2026 22:30 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Al minuto 83 di Lazio - Milan, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni viene richiamato in panchina da Sarri, che manda in campo Mattia Cancellieri. Al momento del cambio, a ereditare la fascia è Patric e non Adam Marusic, vicecapitano designato.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.