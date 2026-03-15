Lazio - Milan, il rosso a Sarri e la reazione dei tifosi: la ricostruzione
15.03.2026 22:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Scintille nei secondi finali di Lazio-Milan. L'arbitro ha concesso ben sei minuti di recupero al 90', ma è andato anche molto oltre dopo alcuni stop nel corso dell'extra-time. Esagerando, secondo Maurizio Sarri, che ha protestato in maniera veemente nei confronti del direttore di gara. Quest'ultimo, particolarmente stizzito, ha estratto il cartellino rosso.
Espulso l'allenatore biancoceleste che, prima di lasciare la propria area tecnica, ha chiamato l'arbitro Guida, cercando di spiegarsi. Non s'è ristabilita la calma neanche una volta terminato il breve confronto. Sarri si è allontanato ancora furioso, ma accompagnato dal sostegno dei tifosi, che gli hanno dedicato anche il coro finale.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.