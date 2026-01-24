Calciomercato Lazio | Gaspar, Corvino spara alto: la richiesta del Lecce
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Kialonda Gaspar è uno dei nomi più attenzionati dai biancocelesti per il reparto arretrato. La Lazio lo segue da tempo e, come vi abbiamo già anticipato, la trasferta al Via del Mare può essere l'occasione giusta per trattare un suo possibile approdo nella Capitale.
Romagnoli è in uscita, Gila probabilmente lascerà a giugno, Patric è sempre alle prese con infortuni problematici. Non si può fare affidamento sul solo Provstgaard per la difesa del futuro.
Il Lecce però non sembra intenzionato a fare sconti. Secondo uanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il club salentino chiede non meno di 8-9 milioni di euro per liberare il calciatore angolano, nonostante il contratto in scadenza nel 2027.
Corvino non vuole neanche aprire al prestito. Si sa, il diesse del Lecce è un osso duro, sta respingendo anche gli assalti dei top club per il compagno di reparto Tiago Gabriel. Bisognerà vedere se la Lazio tenterà l'affondo, potrebbero esserci sviluppi nelle prossime ore.