Lazio | Ilenikhena, il nuovo Osimhen: chi è la pépite du rocher del Monaco

CALCIOMERCATO LAZIO - George Ilenikhena è il nuovo nome per l'attacco biancoceleste. La Lazio cerca un profilo giovane da sgrezzare e far esplodere, un possibile craque da accogliere e far sbocciare. Il sogno era Rayan del Vasco Da Gama, ma il Bournemouth lo ha scelto come successore di Semenyo.

PROFILO - Il centravanti del Monaco ha appena 19 anni, è entrato a far parte nel calcio che conta da giovanissimo. Una delle Pépites du Rocher del Monaco, appellativo che fa riferimento alla serie che segue i giovani talenti della squadra giovanile dell’AS Monaco Basket, un progetto che racconta le giovani promesse (le “pepite”) che crescono nella cantera della Roca Team. In questo caso, però, si parla di calcio. Alto circa 1,85, nato a Lagos in Nigeria e cresciuto in Francia, ma Ilenikhena è esploso in Belgio, con la maglia dell'Anversa. Ha esordito in Champions League a soli 17 anni, siglando il primo gol contro il Barcellona. Numeri da predestinato, tanto da essere considerato come un possibile erede di Osimhen, ma qualcosa si è perso per strada. Il tempo per recuperare c'è eccome.

NUMERI - Il centravanti nigeriani vanta 117 presenze in gare ufficiali in prima squadra tra Amiens, Anversa e Monaco, condite da 27 reti. Durante la stagione attuale, però, non sta trovando il minutaggio necessario per fare il salto. Ilenikhena spesso viene infatti preferito come mossa dalla panchina, da subentrato.

CONCORRENZA - Ha ancora tutta la carriera davanti a sé. Le qualità le ha dimostrate, ha solo bisogno di un progetto che lo renda protagonista quanto basta per metterle in atto. Negli ultimi mesi, è stato accostato a Nantes, Fiorentina, Eintracht Francoforte. Nessuna squadra ha però affondato sul calciatore, il Monaco chiede non meno di 15 milioni di euro per lasciarlo partire (e forse anche qualcosa in più). La Lazio può essere un'occasione per rilanciarsi e riprendere in mano una carriera che, altrimenti, rischia di stagnarsi.