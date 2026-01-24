Lazio, il club ricorda Chinaglia nel giorno del suo compleanno: la nota
79 anni fa nasceva Giorgio Chinaglia, uno dei giocatori più iconici della storia della Lazio. Grazie alle 246 presenze e i 122 gol totalizzati nelle sette stagioni trascorse in biancoceleste, "Long John" è diventato uno degli idoli più amati dai tifosi laziali, ergendosi a protagonista assoluto della straordinaria cavalcata che nel 1974 portò la squadra di Maestrelli alla vittoria di quel primo storico scudetto.
In quello che sarebbe stato il giorno del suo 79° compleanno, la Lazio ha voluto ricordare la compianta leggenda biancoceleste, attraverso una dedica pubblicata in un comunicato ufficiale sul proprio sito. Questo il testo:
"Giorgio Chinaglia nacque a Pontecimato, frazione di Carrara, il 24 gennaio di 79 anni fa.
Chinaglia approdò in biancoceleste nell’estate del 1969, restando nella Capitale per sette stagioni - esattamente fino all’aprile 1976 -, vincendo il primo storico Scudetto nel 1974 e laureandosi, proprio in quel campionato, capocannoniere in Serie A con 24 centri in 30 partite.
In totale, “Long John” realizzò 122 gol nelle 246 presenze collezionate con la maglia della Prima Squadra della Capitale, di cui divenne anche Presidente ereditando il ruolo da Gian Chiarion Casoni il 13 luglio 1983 e conservandolo fino al febbraio 1986".