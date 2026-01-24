DIRETTA - Lazio Women - Fiorentina, le formazioni ufficiali
Serie A Women Athora | 11ª giornata
Sabato 24 gennaio 2025, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO-FIORENTINA 0-0
LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Durante; Baltrip Reyes, Connolly, D`Auria; Monnecchi, Goldoni, Simonetti, Oliviero; Visentin, Le Bihan; Piemonte. A disp.: Karresmaa, Cesarini, Mesjasz, Martin Queralt, Benoit, Mancini, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia
FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Orsi, Van Der Zanden, Faerge, Johansen; Severini, Curmark, Cherubini; Bredgaard, Omarsdottir, Janogy. A disp.: Bettineschi, Cetinja, Woldvik, Wijnants, Tryggvadottir, Tomassoni, Filangeri. All.: Pablo Piñones-Arce
Arbitro: Domenico Castellone (sez. Napoli); Assistenti: Giovanni Celestino - Andrea Galluzzo; Quarto Ufficiale: Alessio Amadei; Operatore FVS: Giuseppe Bosco
Ammonite: //
PRIMO TEMPO
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Fiorentina, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 15:00 col fischio d'inizio.
