Calciomercato Lazio | Motta, programmate le visite mediche: i dettagli
24.01.2026 15:30 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - Edoardo Motta è pronto, sarà un nuovo giocatore della Lazio. Questione di tempo e di dettagli, dopo Lecce - Lazio verrà formalizzato il tutto, con Mandas che partirà verso l'Inghilterra per cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Bournemouth.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il portiere classe 2005 svolgerà le visite mediche nella giornata di lunedì. Mancano gli ultimi step burocratici, poi il portiere dell'Italia Under 21 sarà a tutti gli effetti il nuovo vice Provedel.
