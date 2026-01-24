Lazio, chi è Iroegbunam: il centrocampista paragonato a Yaya Touré

L'acquisto di Taylor non basta. La Lazio ha bisogno di un nuovo colpo a centrocampo. L’ultimo nome visionato a Formello porta direttamente in casa dell’Everton, dove gioca Timothy Iroegbunam.

IL PROFILO - Centrocampista inglese (di origini nigeriane), classe 2003. È nato a Birmingham e cresciuto nel settore giovanile dell’Aston Villa (prima ancora al Sutton United e al West Bromwich). È alto 1.83 metri, di piede destro. Attualmente gioca nell’Everton di Moyes, all’undicesimo posto nel campionato inglese.

LA CARRIERA - Dopo una breve parentesi con i Villans, con cui ha fatto il suo esordio in Premier League nel 2022, e un anno in prestito al QPR in Championship, nel 2024 è stato acquistato a titolo definitivo dal club di Liverpool. Quest’anno in 19 presenze (tra Premier League ed EFL Cup, per un totale di 1.030 minuti giocati) ha messo a referto solamente 3 assist e 0 gol. Con la Nazionale inglese si è fermato all'Under 20: l'ultima convocazione risale a marzo 2024.

RUOLO E CARATTERISTICHE - Con Moyes in panchina ha sempre giocato come mezzala nel 4-3-3 o come mediano nel 4-2-3-1, sia sul lato destro che sul lato sinistro del reparto. È un centrocampista molto fisico e tecnico, cerca spesso il lancio in avanti o il cambio di campo ed è molto abile nella fase di ripiegamento e nel recupero palla. Anche per il suo numero di maglia (il 42), viene spesso paragonato a Yaya Touré.