24.01.2026 11:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, Romagnoli come Gottardi: il dato che li accomuna
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ultima partita con la Lazio per Alessio Romagnoli, che giocherà a Lecce, campo tabù per Sarri. Il clima in casa biancoceleste è teso, ma il difensore non si è tirato indietro dopo l’incontro con Lotito e ha dato disponibilità per la trasferta. Dopo la gara raccoglierà le ultime cose a Formello e lunedì volerà in Qatar: il suo futuro è all’Al-Sadd di Roberto Mancini, con un contratto da 6 milioni l’anno.

La Lazio incasserà circa 8 milioni più bonus (9 totali), aggiungendo una plusvalenza importante e risparmiando 9 milioni lordi di stipendio. Il confronto con il presidente non ha cambiato la decisione, maturata dopo i continui rinvii sul rinnovo. Romagnoli saluterà i tifosi presenti al Via del Mare chiudendo la sua esperienza a quota 145 presenze, raggiungendo, come scrive il Messaggero, Guerino Gottardi al 94esimo posto nella lista dei più presenti.

