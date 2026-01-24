Calciomercato Lazio | Idea Tessman a centrocampo: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - La priorità del mercato resta il centrocampo. Sarri ha bisogno di un nuovo innesto nel reparto, l'arrivo di Taylor non può bastare per sopperire alla partenza di Guendouzi, anche perché la necessità di un'altra mezzala si era evidenziata già durante la prima metà di stagione.
Belahyane non gode della fiducia del tecnico, così come Dele-Bashiru. Vecino ha una cronaca infortuni che non rassicura, così come Rovella. Basic è diventato un punto fermo, mail suo contratto scadrà a giugno e ancora non è stato trovato un accordo definitivo per il rinnovo.
Il reparto è da rivoluzionare e serve partire da questa sessione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la nuova idea per il centrocampo biancoceleste porta in Francia: si tratta di Tanner Tessman, centrocampista statunitense classe 2001 del Lione, con un passato in Serie A con la maglia del Venezia.