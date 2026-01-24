Calciomercato Lazio | Sfida al Como per Kaiki del Cruzeiro: i dettagli
24.01.2026 10:45 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il percorso di Nuno Tavares con la maglia della Lazio è ai titoli di coda. Il portoghese è in uscita, il Besiktas fa sul serio per lui ma anche il Como è sulle sue tracce. Con il club lombardo, però, può crearsi un'altra situazione di mercato particolare.
Sempre sulla stessa fascia, ma in questo caso si tratta di concorrenza. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, anche la Lazio è interessata a Kaiki Bruno, terzino classe 2002 del Cruzeiro. La Lazio è più defilata, il Como tenta l'affondo, ma il club brasiliano ha rifiutato l'ultima offerta da 9 milioni di euro da parte dei lariani.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.