Lecce, i convocati di Di Francesco per la Lazio: la lista completa
24.01.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In vista della sfida contro la Lazio, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei calciatori convocati. Assenti Helgason e Marchwinski per motivi legati al mercato, presente invece l'ultimo arrivato Cheddira. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: Falcone, Früchtl, Samooja.
Difensori: Gallo, Jean, Kouassi, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.
Centrocampisti: Coulibaly, Fofana, Gandelman, Kaba, Maleh, Ngom, Ramadani, Sala.
Attaccanti: Banda, Cheddira, Morente, N’Dri, Pierotti, Sottil, Štulić.
