Serie A | Il Torino crolla, il Como dilaga: Fabregas batte Baroni 6-0
24.01.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Como continua a vincere. Dopo il successo contro la Lazio, la squadra di Fabregas ha battuto il Torino con un netto 6-0. Prima la doppietta di Douvikas, poi il gol di Baturina, di Kuhn, il rigore di Da Cunha e la rete finale di Caqueret.
I lariani salgono ancora in classifica al quinto posto (40 punti) e superano la Juventus (che affronterà il Napoli). I granata invece si fermano a quota 23 punti fermandosi in quattordicesima posizione, a sole sei lunghezze dalla zona retrocessione.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.