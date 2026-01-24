NEWS | Achille Costacurta lascia i social: "Vado in India..."
24.01.2026 19:05 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Achille Costacurta ha deciso di prendersi una pausa dai social. Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari ha deciso di staccare la spina e prima di “spegnere il suo profilo” ha comunicato ai suoi follower il motivo. “Ciao amici, ci vediamo tra dieci giorni. Sto entrando in un retreat di meditazione a Calcutta in India... <<< ACHILLE COSTACURTA >>>
