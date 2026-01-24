Lecce - Lazio, Dia a Dazn: "Non mi aspettavo di partire titolare"
24.01.2026 20:23 di Simone Locusta
Tornato da pochi giorni dopo la vittoria della Coppa d'Africa, il centravanti biancoceleste Boulaye Dia parte subito da titolare nella sfida del Via del Mare contro il Lecce. Nel prepartita, il senegalese è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la sfida. Di seguito le sue parole:
"È stata un'esperienza meravigliosa vincere la coppa per il proprio paese. Abbiamo festeggiato con il popolo, è una cosa che non dimenticherò mai"
"Subito titolare? Un'opportunità di fare bene e aiutare la squadra, tutti dobbiamo contribuire, non me lo aspettavo dopo due soli allenamenti. Voglio ripagare la fiducia".
