Lazio, Dia a LSC: "Sarri mi ha dato fiducia e io voglio ripagarlo subito"

Archviato il successo in Coppa d'Africa Boulaye Dia è pronto a scendere in campo dal primo minuto nella sfida del Via del Mare contro il Lecce. Prima della gara ecco le parole dell'attaccante ai microfoni di Lazio Style Radio: "La Coppa d’Africa è stata lunga e faticosa e ora sono tornato per aiutare la squadra già da questa sera. Il mister mi ha dato subito fiducia e io voglio ripagarlo".

"Ho seguito tutte le gare della Lazio, eccetto la sconfitta contro il Como, la squadra è concentrata per fare bene questa sera. Io sono pronto a dare tutto. Ho visto anche Taylor e Ratkov, sono ancora in una fase di adattamento, ma ho visto molta qualità".

"Finale? Alla fine abbiamo vinto, è stata una finale bellissima con due squadre al top della forma”.

