Lecce - Lazio, problemi per Gila all'intervallo: i dettagli
24.01.2026 21:35 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Si è conclusa a reti inviolate la prima frazione di gioco al Via del Mare tra Lecce e Lazio. Una gara che ha vissuto di fiammate e in cui la squadra di Sarri non è riuscita quasi mai a rendersi pericolosa.
Nell'intervallo, tra l'altro, mister Sarri potrebbe essere costretto a fare un cambio. Come riferito da Sky Sport al duplice fischio Mario Gila si sarebbe avvicinato alla panchina comunicando di aver accusato alcuni problemi di stomaco.
Da capire se lo spagnolo riuscirà a tornare in campo nella ripresa o dovrà essere sostituito.
Jessica Reatini
