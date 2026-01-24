Lazio, Orsi: "Prestazione anonima. Dispiace per Romagnoli, Sarri ha ragione"
Dopo il pareggio tra Lecce e Lazio per 0-0, l'ex portiere Fernando Orsi ha parlato della prestazione della formazione biancoceleste dagli studi di SkySport. Di seguito le sue parole.
“Risultato giusto, partita brutta. Non ci ha entusiasmato per niente, il pari serve solo al Lecce. La Lazio ha fatto poco, è sembrata una gara non dico della rassegnazione, ma sicuramente molto anonima".
ROMAGNOLI - "Sarri ha ragione, Romagnoli è irrinunciabile. È il ministro di questa difesa, i 12 clean sheet sono molti anche per merito suo. È un giocatore istintivo ma anche pensante, vediamo. Va via Romagnoli, rimane Provstgaard o ne prendono un altro. Se ne arriva un altro, ci vuole tanto per metterlo dentro. A me dispiace tanto".
