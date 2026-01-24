Lecce - Lazio, la delusione di Cucchi: "Questa è la situazione"
La Lazio pareggia contro il Lecce, non subendo gol ma non riuscendo neanche a segnare. Piove sul bagnato per i biancocelesti, già alle prese con le tante difficoltà legate al mercato e ai calciatori indisponibili. Riccardo Cucchi, storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' nonché tifoso della Lazio, ha condiviso la propria analisi sul profilo X come accade di consueto al termine di ogni partita. "Tirare un sospiro di sollievo per aver pareggiato. Questa è la situazione", il messaggio pubblicato dal giornalista.
Tirare un sospiro di sollievo per aver pareggiato. Questa è la situazione. #LecceLazio— riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) January 24, 2026
