Lecce - Lazio, le formazioni ufficiali: Dia torna dal 1', out Pellegrini
24.01.2026 19:47 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Banda, Stulić, Pierotti. All.: Di Francesco.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Taylor, Vecino, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Pellegrini, Hysaj, Nuno Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Isaksen, Pedro, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.