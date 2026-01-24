Sarri a Dazn: "Lazio circondata da un amore immenso. Sulle polemiche..."

Parole pesanti quelle rilasciate da Maurizio Sarri nel post partita di Lecce - Lazio. Il tecnico biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha commentato le polemiche degli ultimi giorni e rilasciato parole d'amore verso tutto il popolo biancoceleste. Di seguito le parole del tecnico toscano:

TIFOSI – “Gratitudine immensa per l’amore che mi stanno dimostrando, ma anche un sentimento di frustrazione perché so che in questo momento non possiamo ripagarli, questo mi disturba parecchio, da fuori non ci si rende conto ma la Lazio è roba particolare, è circondata da un amore fortissimo. La Lazio stasera ha fatto quello che poteva, non ho da dirgli dal punto di vista tattico. Nel primo tempo abbiamo perso palloni banali, posso solo fare un appunto tecnico”.

LOTITO E LE POLEMICHE SULLA SQUADRA CONTRO – “Son cose su cui non c’è bisogno di rispondere, dieci giorni fa è andato via un giocatore che è venuto nel mio ufficio a piangere. Non c’è un problema di feeling fra me e la squadra, chiaramente quando giocano 15 giocatori su 25 qualcuno scontento c’è sempre, ma la sensazione non è questa. Se si vende un giocatore e si dice che non andava d’accordo con Sarri mi pare brutto, anche perché a me i calciatori che sono andati via hanno detto tutt’altro”.

ROMAGNOLI – “Se partirà si comincerà a prendere qualche gol in più, la società mi ha detto cosa ne pensassi io gli ho detto che era infattibile, poi ci pensano loro al mercato”.

RESTARE SOLO PER AMORE DEI TIFOSI – “Io a inizio anno dissi che sarei andato avanti a tutti i costi per rispetto nei confronti dei tifosi, quella è stata la mia parola e ho intenzione di rispettarla”.

I NUOVI – “Quando arriva un giocatore novo nel mio contesto un po’ di fatica la fa, poi di più se sono giovani e non parlano la lingua. Il campionato italiano è difficile da un punto di vista tattico, questi ragazzi fanno fatica, con me un po’ di più”.