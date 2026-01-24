MOVIOLA | Lecce - Lazio, Chiffi amministra senza problemi: l'analisi
Termina 0-0 al Via del Mare tra Lecce e Lazio. Partita tutto sommato tranquilla per l'arbitro Chiffi, che non ha dovuto gestire alcuna situazione particolare. Chiude la sua direzione con solo tre ammonizioni. Di seguito l'analisi completa di tutti gli episodi.
PRIMO TEMPO
3' - Banda fa fallo su Lazzari: giusto il fischio di Chiffi.
5'- Ramadani sbraccia e colpisce in faccia Zaccagni. Bravo l'arbitro a fermare il gioco.
7' - Contatto tra Siebert e Zaccagni in area di rigore. Il capitano della Lazio protesta ma per Chiffi non c'è nulla.
9' - Rimane a terra Gandelman per una gomitata involontaria presa da Zaccagni.
10' - Si lamenta Pierotti per un possibile fallo in area di rigore di Marusic. Chiffi giustamente lascia correre.
11' - Siebert falcia Zaccagni, lanciato verso la porta. Per Chiffi però è tutto buono.
17' - Brutto colpo di Pierotti su Gila. Giusto il fischio dell'arbitro.
24' - Banda ferma Cancellieri in maniera irregolare. Corretta la segnalazione di Chiffi.
39' - Altro fallo su Zaccagni, questa volta di Ramadani.
42' - Chiffi ritarda troppo il fischio per un netto fallo di mano, la Lazio protesta.
45' - Tiago Gabriel trattiene in maniera irregolare Dia. Giusto il fischio dell'arbitro in questa situazione.
45' - Un minuto di recupero.
SECONDO TEMPO
48' - Banda in contropiede, Vecino lo atterra. Fallo giusto.
50' - Chiffi si perde un fallo durissimo di Veiga su Zaccagni. Poi torna sui suoi passi e ammonisce giustamente il difensore del Lecce: è il primo giallo del match.
51' - Altra sbracciata, questa volta di Banda su Gila. Netto il colpo sul difensore della Lazio, giusto fischiare il calcio di punizione.
58' - Fallo di Gandelman su Zaccagni, fischia Chiffi.
71' - Gallo blocca in maniera plateale Cancellieri sulla fascia. Chiffi ferma il gioco e concede un calcio di punizione alla Lazio.
72' - Giallo per Provstgaard, nettamente in ritardo su Danilo Veiga. Giusta l'ammonizione.
86' - Rapido silent check del VAR per un possibile rigore per il Lecce. Tutto buono, però, sia su Gandelman in area di rigore che sulla ribattuta di Basic sul tiro di Sottil.
90' - Cinque minuti di recupero.
90'+1 - Ammonito giustamente Tiago Gabriel, che fa fallo su Ratkov.