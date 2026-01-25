Lazio | Romagnoli, è il momento dei saluti: la frase emozionante a staff e giornalisti
25.01.2026 00:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Dal nostro inviato Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it
È il momento dei saluti per Alessio Romagnoli. Per il difensore quella di questa sera è stata l'ultima partita con la maglia della Lazio: è pronta a iniziare per lui una nuova avventura con la maglia dell'Al-Sadd. Al Via del Mare, il classe '95 ha salutato i tifosi presenti allo stadio, poi compagni, staff, magazzinieri.
Poi, passando per i corridoi, ne ha approfittato per salutare anche i giornalisti. "È stata una bella avventura. Peccato sia finita così", le parole di Romagnoli.
Un amore grande quello di Alessio nei confronti della Lazio. Una lunga esperienza con la maglia biancoceleste, conclusa questa sera con un emozionante saluto. Sarri perde il suo riferimento in difesa, il popolo laziale perde un tifoso in campo.
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.