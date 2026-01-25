Lazio, Sarri sulla protesta dei tifosi: "Bisogna rispettare le prese di posizione"
25.01.2026 00:13 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nella prossima gara casalinga della Lazio contro il Genoa si prospetta l'Olimpico praticamente vuoto. Nei giorni scorsi, infatti, il tifo organizzato ha invitato a non acquistare il biglietto per protestare contro la società, che di conseguenza ha risposto con un durissimo comunicato.
Sul tema si è espresso il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Lecce. Di seguito le sue parole in merito: "L'Olimpico con la nostra gente è tanta roba, l'Olimpico vuoto è tanta tristezza, ma bisogna rispettare le prese di posizione".
