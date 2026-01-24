Sarri a Sky: "La Lazio si è ridimensionata, non vedo direzione. La società..."

Dopo il pareggio contro il Lecce, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole.

"Alla gente della Lazio ho detto tante cose. Ho detto che quest'anno avrei fatto di tutto e accettato qualsiasi tipo di compromesso perché ho fatto una promessa e la mantengo, visto il grande amore che mi stanno dando che è impagabile. La Lazio ha una storia grossa, da fuori non si riesce a capire. È un amore incondizionato, si capisce solo da dentro".

"Se la Lazio si sta ridimensionando? Fino a questo momento sì, poi facciamo i conti alla fine. La società dice che vuole fare una squadra giovane con ragazzi di valore, ma a me dell'anagrafe non me ne frega niente. Se c'è qualità, c'è a qualsiasi età. La squadra ha fatto quello che poteva fare dopo una settimana difficile. Dal punto di vista tattico non ho nulla da dire, nel primo tempo abbiamo sprecato una miriade di palloni. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato meno, ma siamo spariti negli ultimi venticinque metri. Questo è un problema che facciamo fatica a risolvere".

"Dia stasera nei primi quindici minuti non ha fatto male. Poi gli sono arrivate tante palle sporche, quello non è il suo mestiere. Ratkov mi sembra in crescita, come Taylor. In questo momento abbiamo degli attaccanti che fanno fatica a trasformare le occasioni, forse è colpa nostra che non li mettiamo in condizioni. Questo è sempre da valutare ed è difficile anche farlo".

"Se vedo la direzione in fondo al tunnel? Non lo so. Non ho idea in questo momento. A bocce ferme avremo qualche idea in più. La sensazione di dirti di no è grossa, poi magari vengo smentito. Aspettiamo, dai".