Lecce - Lazio, Gila costretto a uscire nel secondo tempo: il motivo
24.01.2026 22:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ancora reti inviolate nella sfida del Via del Mare tra Lecce e Lazio. Una gara che vive di fiammate e in cui la squadra di Sarri ha dovuto gestire anche la situazione legata a Gila.
Nell'intervallo, come riferito da Sky Sport, al duplice fischio Mario Gila si è avvicinato alla panchina comunicando di aver accusato alcuni problemi di stomaco.
Lo spagnolo è tornato in campo nella ripresa rimanendo in campo per circa 20 minuti in cui però ha più volte manifestato il suo malessere. Al 65' Sarri è stato quindi costretto a sostiturilo con Provstgaard.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide