Lecce - Lazio, Gila costretto a uscire nel secondo tempo: il motivo

24.01.2026 22:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lecce - Lazio, Gila costretto a uscire nel secondo tempo: il motivo

Ancora reti inviolate nella sfida del Via del Mare tra Lecce e Lazio. Una gara che vive di fiammate e in cui la squadra di Sarri ha dovuto gestire anche la situazione legata a Gila.

Nell'intervallo, come riferito da Sky Sport, al duplice fischio Mario Gila si è avvicinato alla panchina comunicando di aver accusato alcuni problemi di stomaco.

Lo spagnolo è tornato in campo nella ripresa rimanendo in campo per circa 20 minuti in cui però ha più volte manifestato il suo malessere. Al 65' Sarri è stato quindi costretto a sostiturilo con Provstgaard.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide