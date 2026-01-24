Lazio, Sarri a Dazn: "Romagnoli determinante. Dia? L'ho visto frizzante..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una settimana piena di polemiche in casa biancoceleste, non solo per la sconfitta rumorosa contro il Como. Adesso, finalmente, è tempo di scendere il campo. A pochi minuti dall'inizio della sfida controil Lecce, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la sfida e spiegare le scelte di Dia e Romagnoli. Di seguito le sue parole:

"Settimana difficile dopo la sconfitta severa con il Como, ma fa parte anche di un percorso e può succedere, serve una reazione senza essere nervosi. Romagnoli? Non ho avuto dubbi se schierarlo, per me è determinante, guida la linea difensiva. Dia? Ha avuto periodo di diffcoltà poi è partito, è tornato tre giorni fa e ha fatto allenamenti di alto livello, l’ho visto molto frizante e quindi l’ho fatto messo dall'inizio".