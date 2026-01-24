Lecce, Di Francesco a Dazn: "Lazio squadra forte, non va sottovalutata"
24.01.2026 20:30 di Simone Locusta
Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro la Lazio. Ecco di seguito le sue parole:
"La preparazione è stata ottima, il repsonso ce lo darà il campo. La squadra ha fatto ottime prestazioni, oggi vogliamo rifarci. La Lazio è una squadra forte, non va sottovalutata, ha giocatori veramente importanti. Calo negli ultimi minuti? Dobbiamo alzare l'attenzione".
