UFFICIALE - Giovane è un nuovo giocatore del Napoli: l'annuncio
24.01.2026 19:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Napoli annuncia Giovane. Il centravanti brasiliano si trasferisce dal Verona al club azzurro, che l'ha annunciato ufficialmente sui propri canali social. Sul classe 2003 si era fatta avanti anche la Lazio, che poi non ha affondato il colpo. Di seguito il post.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.