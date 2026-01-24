Torino, Baroni confermato in panchina: la decisione della società
Baroni resta al Torino dopo il 6-0 contro il Como. La società ha confermato e rinnovato la sua fiducia all'ex allenatore della Lazio almeno fino alla prossima partita, con la squadra che ora andrà in ritiro. Il tecnico comunque è a rischio dopo gli ultimi risultati, che hanno portato il Torino a sei punti dalla zona retrocessione.
